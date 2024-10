Vittoria schiacciante dell'Ivpc Rugby Benevento contro il Campobasso Secondo successo consecutivo per la squadra allenata da Fusco

Seconda convincente prestazione del Benevento che segna 9 mete sul campo dei molisani. I beneventani hanno confermato la qualità e precisione del gioco alla mano, con i trequarti che hanno imbastito alcune veloci folate offensive di grande pregio, unitamente alla solidità degli avanti sia in mischia ordinata che nella tempestività dei placcaggi. Decisiva si è rivelato il dominio nelle rimesse laterali nelle quali uno svettante Claudio Russo ha catturato la quasi totalità dei lanci. Gli avversari campobassani si sono difesi cercando invano di arginare lo strapotere avversario, ma hanno concesso molti calci di punizione e non sono riusciti mai a praticare delle trame di gioco coi trequarti. Soltanto nella fase finale del primo tempo i locali hanno stazionato nella metà campo beneventana, senza però sfruttare i due calci di punizione a favore.

Oggi si è avuta conferma di tutte le note positive messe in luce dal Benevento nella gara di esordio contro il Napoli Afragola. Ci sono le premesse per guardare con fiducia al derby cittadino contro il IV Circolo che andrà in scena domenica 3 novembre al Dell'Oste di Pacevecchia. Un appuntamento immancabile per tutti gli amanti della palla ovale.

Da sottolineare che in due gare il Benevento non ha concesso alcun punto agli avversari.

Benevento: Russo Carmine, Botticella, Sabella, Ciampa G., Caradente, Cioffi, Aliberti, Cantone, Russo Claudio, Ciampa F., Palomba, D'Addio, Colantuono, Tretola (cap.), Knadill

in panchina: Ranaldo, Pace, Raucci, Luciani, Pagnozzi

All. Annibale Fusco