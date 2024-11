Rugby, l'Ivpc Benevento si impone nel derby col IV Circolo Nuova vittoria per la squadra allenata da Annibale Fusco

Le attese non sono state deluse. Al campo Dell'Oste di Pacevecchia è andato in scena un derby emozionante e sempre sul filo dell'incertezza. Davanti ad oltre 500 spettatori, in un pomeriggio meteorologicamente delizioso, si parte col Benevento che prende subito l'iniziativa e va in meta al 6' con Palomba che è il terminale di un avanzamento formatosi dopo una rimessa laterale (7 a 0). Il IV Circolo si riorganizza e giocando con calci lunghi mette in difficoltà la difesa avversaria. La meta del pareggio arriva al 15'. Intanto il Benevento soffre in mischia ordinata che al 25' viene puntellata con l'ingresso del pilone Colantuono. Al 30' su calcio piazzato il IV Circolo si porta in vantaggio (7 a 10). Il Benevento si scuote e sugli sviluppi di un calcio di punizione al 36' arriva la seconda meta di Cioffi (14 a 10). Ma i ragazzi del IV Circolo, che fanno della caparbietà uno dei loro tratti distintivi, si riversano nella metà campo avversaria e dopo una prolungata azione offensiva ottengono la meta del sorpasso al minuto 45', col primo tempo che termina così 14 a 17.

Il secondo tempo si apre con la meta al 2', una perla di Gianmaria Ciampa, scaturita da una giocata di grande destrezza e velocità. Anticipato il suo diretto avversario, il centro si invola solitario a schiacciare tra i pali (21 a 17). Si rivelerà l'azione che darà la vittoria al Benevento. La gara prosegue sul filo dell'equilibrio, lasciando i tifosi col cuore in gola sino al fischio finale dell'arbitro. Il IV Circolo chiude in attacco, ma questa volta la difesa del Benevento è attenta a chiudere ogni varco con tempismo e senza commettere azioni fallose.

Palma del migliore in campo a Gianmaria Ciampa per la pregevole meta che ha deciso il derby cittadino. Una giornata che passerà agli annali sportivi e che conferma nettamente Benevento nel ruolo di città regina della palla ovale in Campania.

Benevento: Russo Carmine, Sabella, Ciampa F.,Ciampa G. Caradente, Cioffi, Aliberti, Cantone, Russo Claudio, Pagnozzi, Palomba, D'Addio, Tretola (cap.), Raucci, Knadill. in panchina: Ranaldo, Colantuono, Pace, Cioccio, Luciani, Russo C. All. Annibale Fusco

IV Circolo: Mastropietro, Russo, De Minico, Altieri, Petrone, Nicastro (cap.), Timossi, Di Grazia, Izzo, Rossi, Zeoli, Luciani, Calandini Gia., Iannone, Melito. In panchina: Montanaro, Calandini Ge., Del Grosso, Palermo, Ozelleca, Ciardullo, Spinazzola All. Aldo Guerra

Arbitro: Carlo Esposito