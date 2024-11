Ivpc Benevento Rugby, nuovo successo per la squadra di Fusco I sanniti si sono imposti contro il Santa Maria Capua Vetere

Quarta vittoria consecutiva per il XV sannita nella trasferta a S. Maria Capua Vetere. Alla fine si conteranno 7 mete (di cui 5 trasformate) in una gara che i beneventani hanno controllato a piacimento e, per la terza volta in stagione, sono usciti dal campo senza subire punti, segno inequivocabile che la squadra tiene alte concentrazione e tensione agonistica per l’intera durata delle partite.

Questa la successione delle mete: 2’ Ciampa GM (Tr. Ciampa GM), 16’ Botticella (tr. Ciampa GM), 21’ Aliberti, 30’ Knadil (tr. Ciampa GM), 50’ Tretola (tr. Ciampa GM), 59 Colantuono, 61 Russo Carmine (tr. Ciampa GM.)

Benevento: Ciampa GM, Luciani, Botticella, Ciampa F., Caradente, Cioffi, Aliberti, Knadil, Russo Claudio, Cantone, Palomba, Pagnozzi, Colantuono, Tretola (cap.), Ranaldo

In panchina: Pace, Cioccio, D’Addio, Marotta, Sabella, Russo Carmine 2002

Allenatore: Annibale Fusco