Rugby – Serie C. Parte bene l’IPVC Benevento nel girone interregionale Vittoria 34 a 14 contro l’Appia Brindisi

In una giornata dalla temperatura gradevole e su un terreno di gioco leggermente allentato al via la fase due del campionato. Partenza positiva per il Benevento che al 3’ va in meta (non trasformata) con Botticella che sfrutta una incertezza del difensore avversario in area di meta (5 a 0). Il Brindisi si riorganizza e risponde due minuti dopo con una meta dell’estremo D’Oria che conquista palla e prende d’infilata con una progressione di oltre 40 metri l’intera retroguardia sannita (5 a 7). Il temporaneo sorpasso rinfranca gli ospiti che prendono campo e costringono a diversi falli la squadra di casa, che comunque riesce a rintuzzare la pressione dei pugliesi imbastendo poi dei contrattacchi pericolosi che non hanno finalizzazione vincente per insistite azioni personali del portatore di palla nei 22 metri avversari. Nel finale di tempo il Benevento fa emergere la superiorità tecnica e ottiene due mete al 28’ con Ciampa e al 32’ con Tretola, lesto ad appoggiare ad una mano un pallone ricevuto sotto misura. Entrambe trasformate da Cioffi (19 a 7). Il primo tempo termina col Benevento costantemente in attacco, ma senza ulteriori marcature. Nella ripresa i sanniti accelerano, diventano dominanti in mischia e negli avanzamenti dei portatori di palla, tra i quali si mette in evidenza Knadil che si materializza come un incubo per i brindisini. Così nel primo quarto d’ora i padroni di casa segnano tre mete: al 4’ con Aliberti, al 13’ Con Tretola e al 15’ con Aliberti che, conquistata palla sulla tre quarti, si esibisce in una ubriacante e spettacolare serpentina con la quale riesce ad evitare l’intervento di tre avversari e a schiacciare in meta tra l’ammirazione dei presenti. Il Brindisi accusa i colpi e sembra sull’orlo di una disfatta. Ma i pugliesi mostrano di essere coriacei e riescono a riorganizzare le fila, tanto che al 30’ ottengono una seconda meta grazie al loro miglior giocatore D’Oria che, ricevuto un passaggio a metà campo su un angolo di corsa perfetto, si invola con la sua tipica ed efficace progressione a schiacciare centralmente (34 a 14).

Nel Benevento si sono messi in particolare evidenza Knadil, Tretola e il mediano di mischia Aliberti, il quale oggi ha disputato la sua miglior partita, avendo aggiunto una forte dose di personalità e temperamento alle indubbie qualità tecniche che ha sempre dimostrato di possedere. Nelle file dell’Appia il migliore si è rivelato di gran lunga l’estremo D’Oria per l’eleganza, la visione di gioco e la velocità con cui ha sorretto e guidato la sua squadra.

Benevento: Botticella, Malafronte, Sabella, Ciampa F., Caradente, Cioffi F., Aliberti, Cantone, Russo Claudio, Cremonese, Palomba, Pagnozzi, Knadil, Tretola (cap.), Ranaldo

panchina: D’Addio, Pace, Ciampa GM, Marotta, Pedicini

Allenatore: Annibale Fusco

Appia Brindisi: D’Oria, Fontò, Melacca, Pailino, Rosato, Bonaparte, Maggiore, Burgalassi, Gemma, Ligorio, Orlandidino, Giancano, Ferente, Perrone, Ragusa

Panchina: Cellino, Russo Mattia, Mazzocca, Centobelli

Allenatore: Paolo D’Oria

Arbitro: Daniele Ambrosio