Domenica al via la 40° edizione del Torneo di minirugby Città di Benevento Circa 800 piccoli atleti per i memorial Vigorito, Pezzuto, Simone, Dell'Oste, De Nigris

Domenica 4 Maggio dalle ore 9 prenderà il via la 40° edizione del Torneo di minirugby "Città di Benevento". Saranno presenti circa 800 "mini atleti" provenienti da tutta Italia.

Le categorie interessate saranno dall'under 6 alla under 14. Saranno tre i campi interessati alla manifestazione, Campo Tontoli, Campo Compagna, Campo Dell'Oste.

Le finali si disputeranno presso la struttura Dell'Oste. Come di consuetudine ci sanno i memorial Vigorito, Pezzuto, Simone, Dell'Oste, De Nigris.

La società ringrazia tutti i volontari che hanno permesso l'organizzazione del torneo e le società Streghe e IV Circolo per la collaborazione all'evento.