Rugby, successo al Dell'Oste per il Torneo Internazionale di Rugby Educativo Presente anche il presidente Vigorito che ha premiato i giovani partecipanti

Grande successo quest'oggi per la quarantesima edizione del Torneo Internazionale di Rugby Educativo, tenutosi sul manto erboso del Dell'Oste e organizzato dall'Ivpc Rugby Benevento. Tante società, ma soprattutto numerosi rugbisti hanno avuto modo di vivere una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Il capoluogo sannita si è confermato ancora una volta un punto di riferimento per il Rugby nazionale e non solo, attraverso lo svolgimento di una manifestazione che ogni anno riscuote sempre ampi consensi. Presente anche Oreste Vigorito, in qualità di presidente onorario del sodalizio biancoceleste. Il massimo dirigente del Benevento Calcio ha premiato i giovani ragazzi del IV Circolo che hanno vinto il Trofeo Ciro Vigorito. Nel corso dell'evento, non è stato ricordato soltanto l'ex dirigente del Benevento Calcio, ma si sono svolti anche i memorial dedicati a Pezzuto, Simone, Dell'Oste e De Nigris. L'appuntamento è già proiettato al prossimo anno, quando il Torneo Internazionale raggiungerà la quarantunesima edizione.