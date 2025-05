Rugby, l'Ivpc Benevento approda in finale per la promozione in B Successo per la squadra di Fusco contro il Palermo dopo il ko dell'andata

Giornata campale da dentro o fuori, senza appelli al Dell’Oste di Pacevecchia. Il Benevento ha il compito di ribaltare la sconfitta di misura (26 a 20) subita nella gara di andata. Cielo velato, temperatura gradevole, terreno di gioco in perfette condizioni.

Parte forte il Benevento che va in meta al 2’ Con D’Addio, abile a concludere una azione prolungata partita da una mischia avanzante (7 a 0). Il Palermo cerca una reazione ma i tentativi non sono efficaci Al 10’ dopo un fallo dei siciliani, Ciampa GM si incarica con successo di calciarlo tra i pali (10 a 0). Segue un periodo di gioco coi sanniti quasi costantemente in attacco e il Palermo che commette una serie di falli dai quali il Benevento non riesce ad ottenere alcuna meta per eccesso di frenesia nella ricerca del bersaglio. Il Palermo si fa vedere in attacco e al 21’ sfrutta un calcio a favore con Benfante (10 a 3). Il Benevento risponde al 23’ con un’azione nata da una rimessa laterale con carrettino avanzante e palla schiacciata in meta da Palomba e trasformazione di Ciampa GM (17 a 3). L’ultima parte del primo tempo vede ancora alcune occasioni per i padroni di casa, ma il risultato non muta.

Il secondo tempo inizia col Palermo in attacco che ottiene al 43’ una grande occasione con un intercetto ai 10 metri dalla meta sfumato per un in avanti. Il Benevento dopo lo scampato pericolo torna a macinare gioco in attacco e al 47’ si riaccende il carrettino da rimessa laterale e in seconda fase un serie di passaggi danno il pallone all’ala Coppola che entra veloce in area di meta e può schiacciare quasi centralmente. Ciampa GM trasforma (24 a 3). Al 52’ il Palermo segna la sua unica meta con il terza linea Puma abile a sorprendere, in una rimessa laterale ai 10 metri, lo schieramento avversario (24 a 8). Al 61’ il Benevento mostra la più bella azione di giornata: conquistata palla nella in mischia nella propria metà campo parte una serie di avanzamenti e di cinque fasi che si conclude con il passaggio di Palomba a D’Addio che schiaccia in meta: Ciampa GM trasforma (31 a 8). E’ la quarta meta che porta il bonus offensivo e che suggella il passaggio del turno. Quindi la partita prosegue senza sussulti sino all’80’ quando il Benevento, sfruttando gli sviluppi di una rimessa laterale in attacco, trova la quinta meta con Giampaolo Palumbo (36 a 8).

Il Benevento è stato autore di una partita giocata con attenzione e disciplina, tenuta sempre sotto controllo, in cui ha dimostrato di essere una degna aspirante alla promozione in B. L’ultimo ostacolo è rappresentato dal XV del Sud-est, franchigia siciliana nata dalla fusione di Ragusa e Siracusa. Andata il 18 maggio in Sicilia, ritorno il 25 a Pacevecchia. Il Palermo ha giocato con impegno e carattere, dimostrando capacità nella fase di placcaggio, meno in quella di costruzione degli attacchi. Ha sempre lottato con compostezza tattica e disciplinare.

Nel Benevento, tra le tante belle prestazioni, vanno sottolineate quella del capitano D’Addio e di Palomba.

Benevento: Botticella, Coppola, Ciampa F., Ciampa GM. Carandente, Cioffi, Aliberti, Cantone, Russo Claudio, Pagnozzi, Palomba, D'Addio (cap.), Colantuono, Cremonese, Knadil. in panchina: Ranaldo, Ruocco, Cioccio, Pace, Malafronte, Palumbo P. Russo C. All. Annibale Fusco

Palermo: Di Fiore, Naccari, Di Caro, Falvella, Marin, Borracino, Di Mitri., Puma, Mortellaro, Montelepre, Perna, Petrotta, Arnone, Benfante, Salomone (cap.)

In panchina: Laurinavicius, Finet Martin, Amato, Triolo, Campanella

All. Gioacchino La Torre

Arbitro: Daniele Ambrosio