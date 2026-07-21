Ivpc Rugby Benevento, che soddisfazione: Fanzo convocato nell'Italia under 18 Il giovane rugbista parteciperà al Summer Festival

Grande soddisfazione in casa IVPC Rugby Benevento per la convocazione di Matteo Fanzo nella Nazionale Italiana Under 18. Un traguardo prestigioso che rappresenta motivo di orgoglio non solo per il giovane atleta, ma per l'intera società sannita, che dopo diversi anni torna a vedere un proprio ragazzo vestire la maglia azzurra. Fanzo, cresciuto rugbisticamente nel vivaio del club sannita, è il simbolo di un percorso costruito con sacrificio e dedizione. La sua convocazione premia il lavoro svolto negli anni dai tecnici che lo hanno seguito fin dai primi passi sul campo, accompagnandone la crescita umana e sportiva fino al raggiungimento di questo importante obiettivo. L'azzurrino prenderà parte al Summer Festival, in programma dal 29 luglio al 9 agosto, uno degli appuntamenti più significativi del panorama rugbistico giovanile internazionale, che vedrà confrontarsi alcuni dei migliori talenti europei. La convocazione rientra nel percorso di preparazione della Nazionale Under 18 per gli impegni estivi. Grande l'entusiasmo espresso dal presidente dell'IVPC Rugby Benevento, Rosario Palumbo, e dall'intero Consiglio; "Siamo felicissimi per Matteo. Questa convocazione è il giusto riconoscimento per un ragazzo che ha sempre dimostrato impegno, serietà e qualità, ma rappresenta anche un premio per tutti gli allenatori che negli anni hanno contribuito alla sua formazione. È la dimostrazione che il lavoro sul settore giovanile paga e che la nostra società continua a crescere. Auguriamo a Matteo di vivere questa esperienza nel migliore dei modi e di raggiungere traguardi sempre più importanti, portando in alto il nome della società".