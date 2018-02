Accademia Volley, sconfitta drammatica Giallorosse ko nello scontro salvezza al quinto set contro il Volley Cave

Quinto set ancora una volta fatale per l'Accademia superata al Palaparente nella quindicesima giornata del campionato nazionale di B2 femminile dal Volley Cave (RM) con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-18, 18-25, 25-18, 15-11)

In una gara decisiva per le sorti del campionato, le giallorosse si ritrovano avanti di un set alla fine del terzo parziale, dopo un avvio ottimo di partita. Ma nel momento chiave subiscono il ritorno delle avversarie che, superata l'iniziale difficoltà, sono poi riuscite pian piano a rimettere a posto la partita. Il successo del Cave è meritato ma resta comunque un pizzico di rammarcio per una partita che l'Accademia aveva incanalato sui binari giusti e che avrebbe meritato miglior sorte.

Le giallorosse portano ugualmente a casa un punto ma vedono ulteriormente allontanarsi la zona retrocessione, vista la scontata vittoria della Coged a Terracina, ultima ad un solo punto. Si complica quindi ulteriormente il cammino in campionato delle giallorosse che ora sono chamate ad un'impresa per ritornare in corsa per la salvezza.

Buona prova per il Cave, che ha avuto come principale merito quello di non disunirsi nonostante lo svantaggio, e di ritrovare la lucidità per ribaltare la situazione