Accademia, sfida decisiva contro il New Volley Oria Appuntamento al PalaParente questo pomeriggio alle 18:00

Partita decisiva e grande attesa per l'Accademia in campo questo pomeriggio alle 18:00 al Palaperente di Benevento. Le giallorosse riceveranno la visita del New Volley Oria (BR) in un match delicatissimo e praticamente decisivo per le sorti del proprio campionato. Non c'è infatti nessun altro risultato possibile se non quello di conquistare tutti e tre i punti in palio per poter avere ancora possibilità di salvezza.

A tre turni dal termine del campionato, le beneventane hanno un punto da recuperare sulla quintultima ma due posizioni da scalare e, calendario delle avversarie alla mano, è fondamentale non commettere passi falsi perchè, in quel caso, le ultime due gare delle giallorosse divrebbero quasi ininfluenti. Motivazioni a mille quindi per l'Accademia che giocherà contro una squadra già salva ma che ha dimostrato di tener a ben figurare fino alla fine come dimostra la vittoria nel derby su Mesagne. La gara, che sarà preceduta dalla Giornata Texi a partire dalle ore 17.30, avrà inizio questo pomeriggio alle ore 18.00 e sarà arbitrata dalla coppia Stellato - Tartaglione.