L'Olimpia San Salvatore vola in finale play off e sogna la B2 Le ragazze di coach Salomone hanno eliminato la UISP Pozzuoli

Battaglia fu all’andata e battaglia è stata al ritorno. A vincere però, sono state le ragazze dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che in gara2 della semifinale playoff per la Serie B2 battono la UISP Pallavolo Pozzuoli e accedono alla finale – arrivata senza concedere niente agli avversari – che vedrà le telesine affrontare Nola Città dei Gigli (sconfitta da Battipaglia) già sabato 2 giugno nel centro napoletano.



Tornando alla gara, le ragazze di coach Salomone sono entrate in campo concentrate e si sono subito imposte con un parziale di 8 a 1 e chiuso il primo set 25 a 12. Un'altra partita rispetto il match di andata che le aveva viste soccombere. Nel secondo set, si sono svegliate le puteolane complici anche i tanti errori in difesa delle sannite che non hanno permesso attacchi efficaci alle bocche da fuoco a disposizione di Salomone.



Nel terzo set, è uscito fuori il carattere dell’Olimpia che ha recuperato prima uno svantaggio di 8 punti (18 a 10 per Pozzuoli) e acciuffato il pari sul 23 a 23 prima di chiudere il set 25 a 23 grazie ai due acuti della Foniciello (attacco prima e muro poi).

Nel quarto set, la storia si è ripetuta. Si è giocato punto a punto ma a spuntarla, nel finale, con un grande acuto, sono state le ragazze del presidente Campanile trascinate da una super Lamparelli, migliore in campo. “Stasera per l'ennesima volta abbiamo dimostrato quanto conta essere gruppo – ha dichiarato Lalla Lamparelli – e che insieme possiamo fare tutto. Nonostante la stanchezza e gli acciacchi abbiamo dato l'anima in campo e ci siamo strameritate il pass per la finale, battendo in 4 set un avversario ostico, su un campo tutt'altro che semplice. Ora dobbiamo crederci fino in fondo e dare il massimo. Ci servirà tutto il supporto dei tifosi che invito a seguirci anche nella prossima trasferta di sabato”.



È stata una partita ricca di emozioni. Nel primo set abbiamo offerto una prestazione sia tecnicamente che tatticamente perfetta – ha dichiarato a margine dell’incontro coach Paolo Salomone – facendo un cambio palla molto fluido e con un’ottima organizzazione muro/difesa. Nel secondo, abbiamo subito la voglia di riscatto delle avversarie, giocato punto a punto ma perdendo. Nel terzo set abbiamo invece offerto una grande prova di carattere sul 21 – 15 abbiamo rimontato e fatto un parziale di 10 a 2 portandoci sul 25 a 23. Il quarto set, invece, è stato emozionante e giocato punto a punto fino alla fine. Ci siamo conquistati la finale non solo questa sera ma lavorando ogni giorno e con tanto sacrificio. Adesso ci aspetta questa finale che ci meritiamo tutta. Ci meritiamo di sognare fino alla fine anche solo per la voglia e l’impegno dimostrato dalle ragazze. Sono contento di questo primo obiettivo, ritorneremo a lavorare più carichi di prima per cercare di realizzare questo sogno”.



Felice anche il vice presidente Carlo Campanile: “sono molto contento per l'ennesima dimostrazione di forza e di gruppo da parte delle nostre ragazze che fin dai primi punti della partita hanno avuto una altissima concentrazione. Il primo set,infatti,è stato vinto senza particolari sforzi poi abbiamo avuto un calo mentale perdendo il secondo set. Le ragazze però ci hanno creduto, così abbiamo ripreso in mano la partita e vinto il terzo ed il quarto set. Posso solo che complimentarmi con questo splendido gruppo che ci sta regalando questo sogno, ora l’obiettivo è davvero ad un passo e non possiamo mollare. Ringrazio i tanti tifosi che da San Salvatore sono venuti con mezzi propri a Pozzuoli. Stiamo organizzando per gara 1 che giocheremo sicuramente a Nola dei pullman gratuiti per i nostri tifosi. Stiamo organizzando un evento Facebook per le adesioni o chi vuole può contattare direttamente la società”.



TOP SCORE: Matarazzo 15; Lamparelli 14; Troncone 13; Foniciello 11; Viscardi 10; Pellegrino 5.

PARZIALI E SET: UISP Pozzuoli 1 – Olimpia Volley 3 (12 – 25; 25 – 22; 23 – 25; 23 – 25;)