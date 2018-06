SG Volley in serie D, impresa delle ragazze di coach Pericolo Le diavole rosse hanno chiuso in due sfide la serie contro Montella

E’ stata la vittoria di un gruppo, di una squadra nata per obiettivi di crescita e che si è trasformata in un vero è proprio trionfo. Una cavalcata straordinaria costellata da ben 19 vittorie e solo 3 sconfitte. Una scommessa, l’ennesima, volta a valorizzare le proprie atlete, un’impresa tutt’altro che semplice, un cammino minato da diversi infortuni e con una rosa a disposizione ristretta. Ma come direbbe qualcuno le grandi imprese nascono nelle condizioni peggiori e così è stato, il gruppo si è compattato nonostante le tante traversie diventando, attraverso il riconoscimento reciproco e la stima, una squadra.

Una formazione nuova imbastita in pochi giorni, un’intelaiatura forte che, con solo qualche innesto, ha saputo creare, sin dalle prime competizioni, una magia particolare e grande entusiasmo intorno a sé.

Queste le dichiarazioni a caldo di coach Pericolo “sono soddisfatta del lavoro svolto, orgogliosa delle mie ragazze che hanno sposato in pieno il mio modus operandi e mi hanno rappresentato al meglio. Quando la Società mi ha chiesto di accettare questa sfida il mio primo pensiero è stato quello di figurare bene, di essere all’altezza delle aspettative che da sempre ci sono intorno alla Sg volley, ma soprattutto quello di offrire a queste giovani atlete gli strumenti per competere in un campionato di serie. Il risultato finale è stato frutto di lavoro, sacrificio, ma soprattutto fiducia reciproca. Ringrazio la mia Società di appartenenza per avermi fatto operare in serenità , per aver creduto nelle mie capacità, per avermi offerto un’organizzazione meticolosa e per aver cesellato insieme a me ogni tassello di questo successo. Giocare una finale di fronte ad un pubblico così numeroso, circa duecento persone, sentire in maniera tangibile il sostegno della gente mi ha riportato indietro nel tempo quando nello stesso Pallazzetto si disputavano le finali per salire in serie B1. Questa è l’ennesima prova di quanto questo sport meraviglioso sia fortemente radicato e riconosciuto da questa cittadina e l’ennesima riprova del seguito che riesce ad avere la Sg volley”.