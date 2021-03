COVID LIVE|Campania: contagio non frena, si resta zona rossa Nel casertano sindaci pronti a chiudere tutto

Nuovo leggero miglioramento della situazione covid in Campania, con un leggero calo dei nuovi contagi, dei decessi e delle ospedalizzazioni. Nulla che però può incidere sulla fascia di collocazione regionale: l'indice di contagi per 100mila abitanti è sempre ben al di sopra della soglia di 250 e dunque presumibilmente almeno un'altra settimana in zona rossa.

Riprende tuttavia a pieno regime il processo vaccinale con l'ok ad AstraZeneca.



ORE 11.00 Misure rigide nel casertano: sindaci pronti a chiudere tutto



ORE 10.40 Campagna vaccinale: da oggi riparte Astrazeneca



ORE 10.00 Covid: nuova vittima ad Angri (SA)