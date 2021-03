Damiano: «A Montesarchio c'è chi non rispetta quarantena» «Concordato con Carabinieri e Municipale di applicare sanzioni penali se accerteranno casi»

Allarme del sindaco Damiano a Montesarchio: Dobbiamo purtroppo riscontrare un ulteriore aumento di contagi, in linea con quanto sta accadendo in tutta Italia, in Campania e nella nostra provincia in fase di picco covid.

Quella che viviamo, e che vivremo nelle prossime settimane, è la fase più difficile.

Tuttavia ci segnalano situazioni di estrema gravità: persone poste in quarantena che non rispettano le prescrizioni di legge e vanno in giro. Ebbene, ho già concordato con Polizia Municipale e Carabinieri di disporre ad horas controlli in città: al di là delle sanzioni per chi sarà trovato in giro, in zona rossa, immotivatamente, se sarà trovato fuori di casa qualcuno che risulta in regime di quarantena sarà sanzionato penalmente. Ho chiesto di applicare la massima severità».