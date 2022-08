Extraprofitti energia, il gruppo Ivpc ha pagato la tassa contro il caro bollette Il gruppo che fa capo alla holding Maluni ha versato il contributo straordinario voluto dal governo

C'è un'azienda energetica campana che la tassa sugli extraprofitti l'ha pagata.

Si tratta del gruppo Ivpc che fa capo alla holding Maluni. In una nota ufficiale si sottolinea che "in merito al contributo straordinario contro il caro bollette, istituito dal legislatore per l'anno 2022 a carico delle imprese operanti nel settore energetico", il gruppo Ivpc ha comunicato "di aver provveduto al versamento dell'importo dovuto quale primo acconto, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa".

Com'è noto in questa fase si sta sollevando una forte polemica sul fronte politico dal momento che il governo ha incassato finora solo un miliardo rispetto ai 10,5 che sperava di ricavare dalla misura.