Maltempo: tanti danni, ma pure un boom di funghi porcini Coldiretti: in Campania stagione fantastica da + 50 per cento

Non solo danni, con il maltempo scatta la corsa a porcini, finferli, trombette, chiodini nei boschi italiani dove le Le piogge hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi, da Nord a Sud a macchia di leopardo, con le raccolte che in alcuni casi arrivano ad aumentare di un +50 per cento l'anno. E' quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull'inizio delle attivita' di ricerca lungo la Penisola dove e' arrivato il maltempo con l'allerta meteo in 9 dopo un periodo lungo di caldo e siccita'. Grazie alle piogge intervallate dal sole e nei boschi d'Italia la stagione dei funghi sta iniziando a correre, pur con differenze fra regione e regione a causa delle siccita' estiva, degli incendi e degli eventi estremi. In Veneto - spiega Coldiretti - le montagne sono ricche di funghi ed e' boom sulle Dolomiti di porcini, finferli, mazze da tamburo e imbutini, dal Bellunese all'Altopiano di Asiago dove i boschi si stannondondo ferite dall'uragano Vaia, dal Cansiglio al Comelico, dall'Altopiano di Asiago al Vicentino fino ai Lessini. In Campania- evidenzia Coldiretti - dal Matese al Cilento stagione funghi fantastica con +50 per cento fra porcini e altre varietà'. Un trend che coinvolge anche la Calabria dove si stima un aumento percentuale rispetto all'anno scorso del +30 per cento.