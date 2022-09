Scuola: si torna in classe. Domani il Trentino, martedì 13 tocca alla Campania Fine anno scolastico il 10 giugno

La scuola riparte, anche se in tempi scaglionati. I primi a tornare in classe sono i ragazzi dell'Alto Adige: per loro la campanella di inizio lezioni suonera' domani, lunedi' 5 settembre. Gli ultimi, invece, saranno quelli della Sicilia e della Valle d'Aosta il 19 settembre. Il calendario dell'anno scolastico 2022-2023 - che si apre nel segno della normalita', archiviando la dad e le mascherine, tranne che per i piu' fragili - e' stilato dalle Regioni: il 12 settembre tocchera' agli di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il 13 settembre alla Campaniamentre il 14 settembre a Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. Quindi, sara' la volta di Lazio, Emilia Romagna e Toscana il 15 settembre. Gli ultimi a rientrare in classe saranno infine quelli di Sicilia e Valle d'Aosta il 19 settembre. La fine dell'anno scolastico sara' quasi per tutti il ??10 giugno 2023, con qualche eccezione come l'Emilia-Romagna che chiudera' il 7 giugno, la Lombardia l'8, il Trentino il 9, la Val D'Aosta il 15 e Bolzano il 16 giugno.