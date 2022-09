Scatta il fermo nel Tirreno, stop al pesce fresco italiano in tavola Coldiretti preoccupata: flotte già penalizzate dal caro carburante, il prodotto arriverà dall'estero

Una brutta notizia per gli amanti del pesce fresco a tavola: da lunedì, infatti, è stato disposto il blocco della flotta italiana dallo Ionio al Tirreno, nel tratto di costa che va da Brindisi fino a Gaeta, passando per Napoli. Provvedimento che interessa anche Basilicata e Calabria.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 4 ottobre.

Il fermo pesca - ha fatto sapere Coldiretti – arriva in un momento particolarmente difficile, perché si somma al caro carburante che sta mettendo in ginocchio il comparto, costringendo i pescherecci a navigare in perdita o a tagliare le uscite, favorendo le importazioni di pesce straniero.

Non a caso, nei primi quattro mesi dell’anno l’importazione di prodotti ittici dall’estero è aumentata di quasi il 30%.