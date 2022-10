Covid in Campania: 1.846 positivi su 10.956 tamponi, 1 decesso Il bollettino dell’Unita di Crisi Regionale

Il nuovo bollettino dell'unità di crisi regionale consegna alla Campania nuovi 1.846 nuovi casi su 10.956 test complessivi esaminati in laboratorio. 1762 persone sono risultate positive al tampone antigenico, mentre 84 a quello molecolare.

La Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato 1 morto nelle 48 ore. Negli ospedali regionali sono 5 i posti letto occupati in terapia intensiva, 1 in meno rispetto al giorno precedente. I degenti positivi al Covid-19 in Campania nei reparti ospedalieri dedicati sono 253: 7 in meno rispetto al dato del giorno precedente.