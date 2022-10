Guardia Agroforestale, nuove iscrizioni: "Cercheremo di fare ancora di più" Aumentano le adesioni al giovane ente, soddisfatto il presidente Antonio D'Acunto

Il gruppo della Guardia Agroforestale Italiana si allarga. Le iscrizioni al giovane ente ambientale, zoofilo, zootecnico, venatorio e ittico "vanno alla grande", sottolineano dal gruppo.

Molte regioni italiane stanno rispondendo con gran fiducia ai protocolli di intesa dell'ente guidato dal Presidente Antonio D'Acunto.

"Molti distaccamenti dislocati in diverse regioni italiane che già stanno facendo parlare positivamente del loro impegno in ambito ambientale e sono molte le collaborazioni che nei nuovi giorni saranno portate a termine con i vari enti", sottolinea il preseidente D'Acunto.

"Non mi aspettavo in così poco tempo tutto queste iscrizioni - dice D'Acunto - vuol dire che stiamo seminando bene e che stiamo volando alto, al di sopra di quello che ci aspettavamo in questo periodo molto triste dell'economia italiana".

"A tutte le persone che stanno riponendo fiducia nel nostro operato, cercheremo di fare ancora di più", le parole del presidente.