Covid in Campania: 1.935 positivi su 11.832 test complessivi Il nuovo bollettino dell'Unità di Crisi Regionale: nessun decesso

In Campania i nuovi positivi al Covid-19 sono 1.935 su 11.832 test complessivi esaminati in laboratorio. 1.853 persone sono risultate positive al test antigenico, 82 al tampone molecolare. La Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato 0 decessi nelle 48 ore.

Negli ospedali regionali sono 9 i posti letto occupati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto al giorno precedente (sull’intera rete ospedaliera sono disponibili e/o attivabili 566 posti letto su 575). I degenti positivi al Covid-19 in Campania nei reparti ospedalieri dedicati sono 290: 31 in più rispetto al dato del giorno precedente.