Covid: in Campania 1891 nuovi casi. Regione "a rischio moderato" Quattro i nuovi decessi.

In CAMPANIA sono 1.891 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, di cui 1.781 positivi all'antigienico e 110 al molecolare. I test processati sono 12.530, di cui 9.470 antigienici e 3.060 molecolari. E' quanto emerge dal bollettino della Regione. Si registrano 4 decessi. Nelle ultime 48 ore due deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Le 8 regioni classificano a rischio alto sono Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. L'unica regione a rischio basso è la Basilicata, che riporta zero allerte di resilienza insieme a Campania , Lombardia che sono però a rischio moderato.