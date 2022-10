Covid in Campania: l'11,7 per cento della popolazione non ha fatto alcun vaccino Lo studio della fondazione Gimbe: 13,9 per cento non ha fatto terza dose

In Campaniala percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari all'11,7% (media Italia 10,3%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari all'1,9%. Lo comunica la fondazione Gimbe.



La percentuale di popolazione oltre 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 13,9% (media Italia 10,8%) a cui aggiungere la popolazione oltre 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 5,7%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 11,5% (media Italia 20%). La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 31,6% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 3,2% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.





AUMENTANO NUOVI VACCINATI

Nella settimana 12-18 ottobre si registra un aumento del numero di nuovi vaccinati contro Covid-19: 1.484 rispetto ai 1.340 della settimana precedente, pari a +10,7%.

Mentre tornano a scendere nell'ultima settimana i contagi (-6,2%), ma crescono i ricoveri ordinari (+11,7%), le terapie intensive (+13, 4%) ed i decessi (+38,4%). Lo evidenzia il monitoraggio della fondazione Gimbe per la settimana 12-18 ottobre. Gimbe rileva un calo dei nuovi casi (275.628 contro 293.902) che riguarda tutte le regioni tranne Puglia, Sardegna e Sicilia. In aumento invece l'occupazione dei posti letto in area medica (+734) che, dopo aver raggiunto il minimo di 3.293 il 24 settembre, arrivano a 6.993 il 18 ottobre. In aumento anche intensivo (+30). E crescono i decessi (544 contro 393) con una media di 78 al giorno.



CALANO I CONTAGI



«Per la prima volta dopo quattro settimane consecutive di aumento si registra un calo del numero dei nuovi casi (-6,2%): da quasi 294mila della scorsa settimana scendendo a quota 275mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 39mila casi al giorno». Lo afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, in un commento del monitoraggio sul Covid-19 nella settimana 12-18 ottobre. Il trend in discesa dei contagi riguarda tutte le Regioni, a eccezione di Puglia, Sardegna e Sicilia. Contestualmente aumenta l'occupazione dei letti in area medica (+734) e le terapie intensive (+30), così come i decessi (544 vs 393) con una media di 78 al giorno. Lo stato dell'arte della campagna vaccinale: sono 6,8 mln i non vaccinati, di cui 870mila guariti protetti solo temporaneamente; sono 7,49 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,31 milioni di guariti che non possono riceverla nell'immediato. Quanto alla quarta copertura dosi, la nazionale è pari solo alla settimana al 20% ma si registrano nell'ultima quasi 34,3mila somministrazioni al giorno, in crescita rispetto alle 28,5mila del precedente monitoraggio.