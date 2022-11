Covid in Campania: 1.482 positivi su 9.907 tamponi, nessun decesso Il nuovo bollettino dell'Unità di Crisi Regionale

Il nuovo bollettino consegna fa registrare in Campania 1.482 positivi su 9.907 tamponi esaminati, 210 in meno di ieri con 2.010 tamponi processati in meno.

Di questi, 1.384 sono risultati positivi al tampone antigenico mentre 98 sono risultati positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 14,96%. L'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi regionale non registra nuovi decessi.

Rispetto al numero dei ricoveri ospedalieri: sono 273 i ricoverati in degenza, 10 in più rispetto a ieri.

12, invece, i malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.