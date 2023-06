Guardia Agroforestale, arriva il riconoscimento ufficiale per il Terzo settore La soddisfazione del presidente nazionale, Antonio D'Acunto

La Guardia Agroforestale Italiana nasce come associazione e mette radici su tutto il territorio italiano in poco tempo. Grazie a questo forte sviluppo, è giunto il riconoscimento come Ente del Terzo Settore (RUNTS).

Cè tutta la soddisfazione del presidente nazionale dell'associazione, il 45enne Antonio D'Acunto. La Guardia Agroforestale Italiana è particolarmente attiva proprio in Campania e collabora con altri Enti che si occupano della tutela ambientale.