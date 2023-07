Bellenger e Autonomia differenziata, De Luca sfida il Governo Nasce la fondazione Capodimonte: "Un delitto non confermarlo". Autonomia, appello a Calderoli

"Abbiamo avuto in questi anni due fortune. Giulierini al Mann e Bellenger a Capodimonte, che meriterebbe non il terzo ma il sesto mandato". Vincenzo De Luca elogia le guide dei due siti culturali.

"Sono persone - spiega De Luca - con cui abbiamo collaborato in maniera straordinaria, ma al di là di questo sono figure di organizzatori culturali davvero straordinarie. E' una ricchezza per Napoli e per la Campania avere queste personalità alla direzione di Capodimonte e del Mann, per quello che è possibile noi premeremo perché si vada in questa direzione, che siano mantenuti. Costituiscono un altro esempio di quello che è il buonsenso: quando c'è qualcuno che amministra e governa in maniera positiva credo sia demenziale disperdere queste professionalità. Oggi il direttore Bellenger ha narrato la quantità straordinaria di iniziative culturali messe in campo in questi otto anni, sarebbe davvero un delitto contro Napoli, contro la Campania e contro la cultura italiana sostituire personalità di questo tipo", la presa di posizione di Vincenzo De Luca.

Concetti scanditi a margine della presentazione della fondazione "Its Capodimonte Academy": un istituto tecnologico superiore che, dal prossimo anno, proporrà tre corsi biennali post diploma per giardinieri specializzati, designer maker della ceramica e del gioiello.

"Aprire una scuola è la cosa più bella e importante che possiamo fare nella nostra vita", ha spiegato Bellenger.

Il presidente della Campania ha anche risposto ai giornalisti sulla proposta avanzata al ministro Calderoli di affidare all'ufficio di Bilancio del Parlamento la definizione oggettiva dei Lep, a proposito dell'Autonomia differenziata.

"Almeno per quanto riguarda la Campania stiamo combattendo da anni contro quell'ipotesi di autonomia differenziata. Devo ricordare che avevo detto con chiarezza a Calderoli, all'inizio dell'anno, quando c'eravamo incontrati qui, che era decisivo impegnare nella definizione dei Lep un organismo neutro, terzo. E ora si sono dimessi quattro costituzionalisti perché ritengono che non ci siano le condizioni per fare un lavoro oggettivo per quanto riguarda i Lep", ha detto De Luca.

"Mi permetto di dare questo suggerimento amichevole a Calderoli. Non si può lavorare per singole materie e quindi dare questo incarico all'ufficio parlamentare di bilancio, significa fare andare avanti il lavoro ma in maniera assolutamente oggettiva e corretta. Mi auguro che il ministro voglia accogliere questo suggerimento perché questo consente di non interrompere il lavoro ma di arrivare ad una conclusione assolutamente oggettiva e dunque condivisibile da parte di tutti", ha concluso De Luca.