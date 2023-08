Il caso smart card Covid, legale di De Luca: "Iniziativa utile, lo dimostreremo" L'avvocato Castaldo: "E' noto a tutti che il presidente ha gestito meglio di altri la pandemia"

Il caso De Luca. La Procura della Corte dei conti indaga sulle smart card relative alle vaccinazioni nell'emergenza covid. E si registra la dichiarazione dell’avvocato e professore Andrea Castaldo, difensore del governatore.

“Stiamo raccogliendo – chiarisce il legale - tutta la documentazione utile a illustrare nel dettaglio la vicenda. Riteniamo, nel doveroso confronto con la Procura della Corte dei Conti, di poter chiarire la piena legittimità della iniziativa intrapresa, nonché della utilità della stessa”. “Non va dimenticato - spiega ancora il professore Castaldo - come tutto si collochi nel pieno della drammatica emergenza che si stava vivendo”. «Peraltro, è noto e da tutti condiviso - conclude l’avvocato di De Luca - come la Regione Campania, grazie all’opera del presidente, delle istituzioni e del personale medico, abbia rappresentato una invidiabile eccellenza nel gestire e contenere la pandemia in atto”.