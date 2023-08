Ecco le città e le Regioni più care: il dato di Benevento è sorprendente Il capoluogo sannita si colloca al terzo posto per i rincari. con un + 11,2%.

Nell'infografica di GEA, l'elaborazione su dati Istat dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc) in merito ai rincari nei servizi di ristorazione nelle città e nelle regioni italiane. Per ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria, a fronte di un'inflazione annua pari, per l'Italia, al 6%, a Viterbo i ristoranti rincarano del 14,5% su luglio 2022. Al secondo posto Brindisi (+12,1%), al terzo Benevento (+11,2%). Seguono Belluno, Cosenza, Messina e Olbia-Tempio (tutte a +8,5%), Trieste (+8,1%) e Massa-Carrara (+8%). Chiude la top ten Siena con +7,9%. I ristoratori più virtuosi sono a Trapani e Caserta (ambedue a +2,1%), seguiti da quelli di Terni (+2,7%) e Cremona (+2,9%). A livello regionale, invece, è la Puglia ad avere i ristoranti più rincarati con +7,5% su luglio 2022, battuta solo dalla Provincia autonoma di Bolzano con +7,6%. Medaglia d'argento per il Trentino con +7%, al terzo posto il Friuli con +6,7%.