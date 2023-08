Traffico e strade: weekend da bollino rosso. Rallentamenti sulla Statale Appia Terzo fine settimana all'insegna di spostamenti e rientri

Terzo fine settimana di agosto da 'bollino rosso', all'insegna di spostamenti locali e dei primi rientri verso le grandi citta'. Sotto la lente per il costante aumento dei flussi di traffico, in vista dei primi rientri di domenica, ci sono la A2 Autostrada del Mediterraneo in carreggiata Nord, la statale 16 Adriatica in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 7 Appia tra Campania e Lazio, la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande raccordo anulare di Roma, quest'ultimo in particolare nella serata di domenica. In previsione dell'aumento dei flussi veicolari gia' a partire da questo pomeriggio, Anas presidia la rete mantenere per fluida la circolazione: con il monitoraggio costante del personale (2.200 addetti in turnazione), il pronto intervento in caso di criticita' e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza. I NUMERI DELLO SCORSO WEEKEND - Nel secondo fine settimana di agosto, sabato 12 e domenica 13, al Sud, verso le localita' di villeggiatura, il personale Anas e' intervenuto per 453 soccorsi meccanici e 144 incidenti. Nelle aree circostanti le strade di competenza si sono verificati 17 incendi, quasi tutti al Sud. Solo sulla A2 i transiti in direzione Sud sono stati oltre 207mila, in direzione Nord oltre 131mila.