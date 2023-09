Pesticidi oltre i limiti nelle patate Selenella: attenzione,ritirate dal mercato Il Ministero della Salute ha ordinato il richiamo dagli scaffali

Ritirate dagli scaffali dei supermercati le patate “novella” del marchio Selenella. Lo ha annunciato il Ministero della Salute, mettendo in guardia i consumatori sulla possibile presenza di un pesticida.

Si tratta della sostanza attiva Fosthiazate, un nematocida utilizzato per contrastare i piccoli vermi. La sostanza normalmente è autorizzata con un limite massimo di concentrazione pari a 0,02 mg/kg nel trattamento delle patate. In questo caso però è stata riscontrata un’eccessiva concentrazione di Fosthiazate. Pertanto, il prodotto non è idoneo al consumo.

I test sul lotto di patate Selenella, visto il richiamo, hanno evidentemente trovato una concentrazione di questo pesticida che superava i livelli consentiti, di conseguenza la sicurezza del prodotto per il consumo umano non era più garantita.

Il Ministero della Salute ha emesso ieri una comunicazione ufficiale riguardante il richiamo di questo prodotto. Il lotto coinvolto nell’allerta è il seguente:

numero 26-06 – confezioni da 1,5 kg