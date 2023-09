Scuole senza personale, presidio Uil davanti ufficio scolastico Regionale Vannini: "Non si può accettare che le scuole non riescano ad aprire i plessi"

Alla vigilia della riapertura delle scuole, Roberta Vannini, segretaria generale della Uil Scuola Rua Campania, denuncia mancanza di organico nei reparti amministrativi e annuncia un presidio sindacale presso la sede dell'Ufficio scolastico regionale della Campania in Via Ponte della Maddalena a Napoli. L'iniziativa si terra' venerdi' 15 settembre alle 10. "Sono tante, troppe, le scuole che lamentano un organico Ata non adeguato alle esigenze di funzionamento.

La risposta dell'Amministrazione alle nostre richieste di autorizzazione di piu' posti in deroga e' stata che si attendono i fondi del Pnrr. Che ben vengano i fondi europei ma i problemi che vivono le scuole sono oggi", dice Vannini. "Non si puo' certo accettare che le scuole non riescano ad aprire i plessi, che non riescano a svolgere le piu' comuni pratiche amministrative, che venga a mancare la mera sorveglianza, soprattutto nei quartieri piu' a rischio e spesso protagonisti di vecchi e nuovi fatti di cronaca", aggiunge. Vannini accusa quindi la politica: "Abbiamo aspettato che l'amministrazione, dopo un'attenta valutazione delle relazioni dei dirigenti scolastici, desse risposte concrete e invece siamo costretti ancora una volta a registrare un semplice occorre "temporeggiare". Le scuole della nostra regione non si possono permettere di aspettare! La scuola campana merita di piu'".