Terremoti e catastrofi, domani 12 settembre il test in Campania A mezzogiorno arriverà il messaggio della protezione civile

Cari cittadini della Campania, non allarmatevi. Martedi Settembre alle ore 12,00 (circa) arriverà al vostro cellulare un messaggio di avviso e allertamento da parte della Protezione Civile. Nessuna paura.



Si tratta delle prove tecniche di un nuovo sistema di avviso alla popolazione (denominato IT.ALERT oggi in fase sperimentale) per consentire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo che, quando sarà operativo, sarà impiegato dalla Protezione Civile nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso. Il test serve a far conoscere il nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coivolte in situazioni di emergenza.

Su ogni cellulare arriverà il seguente messaggio:

IT Alert Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informzioni vai sul sito www.it-alert.it e compila in questionario