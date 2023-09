Premio alta moda caput mundi: la stilista Nella Luongo spopola anche nel Lazio Prestigioso riconoscimento a Tivoli per la regina irpina dell'alta moda

Secondo prestigioso riconoscimento in poco più di un mese. Dopo il premio moda “Città dei Sassi” conquistato a Matera, la bellissima stilista irpina Nella Luongo originaria di Casalbore, spopola anche nel Lazio.

In un'atmosfera davvero incantevole all'insegna dell'alta moda ed eleganza è arrivato per lei il premio "Caput Mundi città di Tivoli 2023".

Un evento ideato e curato nei minimi dettagli dal direttore artistico Steven Torrisi. Teatro della kermesse l'affascinante Piazza Campitelli di Tivoli. A condurre l'evento l'attrice di grido Nathaly Caldonazzo insieme al conduttore Rai Beppe Convertini.

Commovente e di grande attualità l'omaggio musicale al cantante italiano Toto Cutugno, recentemente scomparso.

A dominare la serata, la moda e per Nella Luongo è stato ancora una volta un momento di celebrità e di soddisfazione personale tra gli applausi del pubblico e dei tanti ospiti. Un premio che testimonia la sua grande passione, bravura, sacrificio e ingegno. Le modelle hanno sfilato indossando gli abiti delle nuove collezioni dei titolari del brand che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento.

Un altro momento emozionante la consegna del premio in ricordo di Little Tony, ritirato da Cristiana Ciacci, figlia del noto cantante famosissimo in tutto il mondo.