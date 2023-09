It-Alert: oggi l'sms arriverà ai cittadini campani Il test del Dipartimento Nazionale Protezione Civile

Questa mattina, intorno alle 12, i cittadini sul territorio della Campania riceveranno sui propri telefoni cellulari un messaggio con un suono diverso da quelli abituali. Si tratta della sperimentazione del sistema nazionale di allarme pubblico, denominato IT-alert e promosso dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile. I cittadini, come comunicato dalla Regione Campania, "dovranno esclusivamente prendere visione del messaggio e compilare un questionario che sara' in forma assolutamente anonima". I test sono stati gia' eseguiti in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna. Oggi, oltre alla Campania , tocchera' anche al Friuli Venezia Giulia e alle Marche. "L'obiettivo del test - si legge sul sito di IT-alert - e' quello di far conoscere IT-alert come nuovo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, potrebbe raggiungere i territori interessati. In questa fase non si entra nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere".