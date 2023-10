Rifiuti, il 14 in piazza contro la quarta linea dell'inceneritore di Acerra La consigliera regionale Muscarà: I danni di terra dei fuochi sono già incalcolabili"

"No alla realizzazione della quarta linea dell'inceneritore, pronta a scendere in piazza con le associazioni No 4a linea sabato 14 ottobre alle 16:30 a piazza Duomo, ad Acerra, per un corteo che vedrà anche famiglie e comitati, non solo di Acerra, manifestare". Così, in una nota, la consigliera regionale campana del gruppo Misto Maria Muscarà. "I danni di Terra dei Fuochi - aggiunge - sono incalcolabili e ci vorrebbero decenni per recuperare l'enorme danno ambientale subito dai cittadini Acerra e dintorni. Bisogna tutelare la salute pubblica, basta decisioni politiche che tendono ad inquinare territori già abbondantemente inquinati. La quarta linea servirebbe, a detta di chi ha interessi su questo schifo, per sostituire una delle tre in caso di guasto. Ma è una scusa, sarà attivata nel giro di poco, così il "costo" dello smaltimento rifiuti si abbasserebbe e magari ci arrivano altri rifiuti anche da fuori, ammalando ancora bambini e giovani di queste terre. Adesso basta".