Casillo (Soresa): "Protocollo Regione-Farmindustria strategico per il settore" Resta il primato nazionale di Regione Campania nei tempi di pagamento delle forniture farmaceutiche

“Il Protocollo d’intesa firmato questa mattina a Palazzo Santa Lucia - ha dichiaro Tommaso Casillo, Presidente di Soresa - tra Regione Campania e Farmindustria, associazione che rappresenta l’industria del farmaco in Italia, disegna per il futuro un percorso comune in cui l’istituzione regionale e un importante stakeholder riconoscono come fondamentali il tema dell’innovazione e della trasparenza".

"Si tratta di temi - ha aggiunto Casillo - da sempre strategici per la nostra organizzazione. Per quanto di nostra competenza continueremo il lavoro di questi anni finalizzato alla razionalizzazione e alla sostenibilità della spesa sanitaria che come ha ricordato il Presidente De Luca restano obiettivi strategici delle politiche messe in campo dal governo regionale”.

In riferimento ai dati sulla spesa farmaceutica Casillo ha anche ricordato l’ormai consolidato primato nazionale di Regione Campania nei tempi di pagamento delle forniture farmaceutiche.