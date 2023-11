Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano confermato alla guida Oltre 17mila associati in Campania: ok anche al bilancio

Fabrizio Marzano è stato riconfermato alla guida di Confagricoltura Campania per il prossimo quadriennio. L’elezione è avvenuta all’hotel Ramada a Napoli, dove è stata convocata l’assemblea regionale di Confagricoltura con all’ordine del giorno il bilancio, l’elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti. Tutti e tre i punti sono stati approvati all’unanimità.

Al termine dell’assemblea regionale, a cui hanno partecipato 77 delegati, in rappresentanza degli oltre 17mila associati in Campania, più gli 8 presidenti delle sezioni economiche, si è riunito il consiglio direttivo che ha rieletto Marzano, riconfermato vice presidente vicario Rosario Rago, che è componente della giunta nazionale di Confagricoltura, ed eletto vice presidente Antonio Casazza.

Marzano ha annunciato che nei prossimi mesi si terrà un’assemblea pubblica programmatica e nel frattempo ha invitato i delegati “a ricercare sempre di più l’efficienza e non il consenso, perché Confagricoltura rappresenta innanzitutto le esigenze delle imprese agricole e non solo i propri associati, tutela tutte le aziende e tutti i territori, sia di pianura che delle zone interne” .

Apprezzamento “per l’ottimo bilancio di gestione di Confagricoltura Campania” è stato espresso da Rosario Rago, che ha evidenziato i progressi in materia di innovazione tecnologica che si stanno facendo nei vari territori, grazie anche al portale nazionale Hubfarm, “il gioiello di Confagricoltura, che ha come obiettivo la digitalizzazione delle imprese, per renderle sempre più ecosostenibili”.