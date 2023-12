Aflatossine nei fichi secchi dalla Spagna. Il ministero lancia l’allarme Richiamati dagli scaffali i fichi secchi infarinati a marchio La Tocona

Il ministero della Salute ha diramato sul portale del dicastero dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, l'immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto di lotto di fichi secchi infarinati provenienti dalla Spagna a marchio La Tocona. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di aflatossine. La contaminazione è stata segnalata dalla Slovenia attraverso il Sistema allerta rapido Rasff (notifica 2023.8365).

Il prodotto in questione è distribuito in cartoni da 5 kg e 10 kg con il numero di lotto 202300000206 e il termine minimo di conservazione del 02/2024. L’azienda spagnola Regadhigos Cooperativa de Almoharín ha prodotto i fichi secchi richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova ad Almoharin, nella provincia di Cáceres, comunità autonoma dell’Estremadura, in Spagna. L’azienda Eurocereali Snc distribuisce in Italia i fichi secchi in questione.

Le aflatossine sono micotossine prodotte da muffe o da funghi, e possono trovarsi nei cereali e nelle farine di vario tipo. A seguito di diverse indagini, si è scoperto che le aflatossine possono avere un effetto dannoso per l'organismo umano, che, a lungo andare, può diventare cancerogeno. Per questo motivo, dunque, la presenza di queste micotossine oltre un certo limite è vietata dall'Unione Europea. A scopo precauzionale, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i fichi secchi con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicati e di riportarli al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.