Summit Anev sull'eolico offshore: c'è anche il Ministro Pichetto Fratin L’eolico offshore rappresenta un asset strategico per la transizione energetica del Paese

SUMMIT ANEV SULL’EOLICO OFFSHORE: Le politiche di sviluppo dell’eolico offshore: ambiente, industria, infrastrutture e ricerca. 19 – 20 dicembre 2023 a Roma Eventi, Fontana di Trevi piazza della Pilotta.

Gli attuali obiettivi nazionali ed europei individuano e tracciano una importante traiettoria di crescita per il settore delle energie rinnovabili al 2030, per raggiungere i quali l’Italia dovrà fare affidamento su tutte le risorse a sua disposizione.

In questo contesto l’eolico offshore rappresenta un asset strategico per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione energetica del Paese, nonché una grande opportunità di crescita per il nostro mercato e per l’implementazione di una filiera industriale nazionale. In particolare, la prospettiva di sviluppare tecnologie galleggianti a supporto delle turbine eoliche, offre all’Italia un margine di sviluppo considerevole nel settore dell’energia del vento offshore, altrimenti circoscritta a pochi casi.

Al fine, dunque, di valutare la concreta applicabilità di questa tecnologia dal punto di vista energetico, ambientale, industriale e scientifico, il settore eolico incontrerà i principali interlocutori, dalle aziende, all’industria dell’acciaio, alle capitanerie di porto, partner strategici per lo sviluppo di impianti in mare. Interverranno anche le Ambasciate dei Paesi nei quali la tecnologia offshore “bottom fixed” è già affermata e si stanno delineando scenari di sviluppo anche per il “floating”, aziende del settore.

Saranno presenti il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che aprirà i lavori il 19 dicembre alle 9.30, il Ministro dell’Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi e l’AD di RSE Franco Cotana.

L’evento è aperto al pubblico e prevede in entrambe le giornate un light lunch offerto ai partecipanti.

Diretta streaming al link: https://vimeo.com/event/3970737