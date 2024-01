La Guardia agroforestale italiana esulta: "Sempre più adesioni" Aumentano gli iscritti all'Ente di terzo settore. D'Acunto premiato il nostro impegno

Numerose sono le persone che aderiscono alla Guardia Agroforestale Italiana, ente del terzo settore, che ha tra i vari compiti la tutela ambientale, principale ma non unica attività.

Nato meno di due anni fa per mano del suo fondatore e presidente nazionale, Antonio D’Acunto, l’ente sta avendo una forte espansione in tutta Italia, grazie anche al lavoro dei dirigenti e responsabili territoriali impegnati ogni giorno in varie attività di competenza-

"La nostra politica ambientale sul territorio sta portando grandi risultati, stiamo collaborando con molti sindaci e enti pubblici, dando il nostro supporto che credo sia importante visti gli eccellenti risultati", il commento del presidente D’Acunto.