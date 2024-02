De Luca rilancia la sfida a Meloni: "Chiederemo un incontro con Mattarella" Il presidente della Regione prosegue la battaglia per lo sblocco dei fondi europei

"Chiederemo un incontro al Presidente della Repubblica". Vincenzo De Luca non demorde e, anzi, rilancia il braccio di ferro istituzionale con il Governo.

Dopo le polemiche per la manifestazione di Roma e gli insulti alla Meloni, attraverso i propri profili social l'inquilino di Palazzo Santa Lucia chiama in causa anche il Quirinale: "Sblocco dei fondi Fsc per il Sud, per i Comuni, per la cultura. Chiederemo un incontro al Presidente della Repubblica. Chiederemo di essere ricevuti con una delegazione di sindaci per spiegare le ragioni di questa battaglia", ha fatto sapere De Luca.