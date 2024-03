Affondo di De Luca: "I ministri 120 volte in Campania, ma è solo propaganda" La replica di Sangiuliano: il governatore non ha argomenti e dà i numeri

Nuova puntata del braccio di ferro tra Vincenzo De Luca e il Governo, ed in particolare il ministro Sangiuliano. Nella diretta social del venerdì, Vincenzo De Luca ha ironizzato sulle visite istituzionali dei ministri in Campania.

"Abbiamo una presenza mai vista dei ministri del Governo Meloni. Quelli del governo precedente erano assenti ma ora siamo all'opposto. In questi mesi abbiamo avuto circa 150 viaggi ministeriali. A che pro? Niente, solo propaganda", le parole di De Luca che poi ha elencato - dicastero per dicastero - le visite di ogni ministro. Il più presidente il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con 27 eventi. "Dio lo abbia in gloria", ha detto De Luca.

Non si è fatta attendere la replica del ministro: "Ancora una volta il presidente della Campania si trova senza argomenti e oggi decide di attaccare il governo per il solo fatto che, per sua stessa ammissione, a differenza di quelli precedenti è molto presente in Campania. Questa presenza deve dare molto fastidio al lucano Vincenzo De Luca visto che oggi ha deciso anche di dare i numeri. Per quanto riguarda il sottoscritto, De Luca, forse, confonde le visite con l'essere a casa propria, nella città dove sono nato, ho studiato, ho lavorato a lungo dirigendo un antico quotidiano della città di Napoli. Quello che è in trasferta in Campania è il lucano De Luca, detto con il massimo rispetto verso gente operosa e colta come gli abitanti della Basilicata", l'affondo dell'esponente del Governo.

Che poi ha ricordato gli impegni per il territorio: "In questo momento il Ministero della Cultura è impegnato in decine di interventi per la Campania. Le visite di cui parla oggi il Presidente della Regione rappresentano il lavoro che questo governo e il Ministero della Cultura in particolare ha messo in atto dal primo giorno in cui abbiamo ricevuto l'incarico di guidare questa Nazione. Un lavoro che ha prodotto dei fatti che daranno sicuramente fastidio a De Luca perché mettono in evidenza e stridono con il nulla che lui ha prodotto in questi anni", ha concluso Sangiuliano.