Vincenzo De Luca attacca il Governo: "Su Bagnoli una truffa mediatica" Poi affondo contro Fratelli d'Italia: il Sud decolla in mongolfiera grazie alle palle che raccontano

"È arrivata dopo una riunione del Consiglio dei ministri la comunicazione che il Governo stanzia 1 miliardo e 200 milioni per Bagnoli. Ho detto che era una buona notizia ma già la scorsa settimana ho posto una domanda: chi paga? Bene, in questi giorni è stato chiarito che paga la Regione Campania. Avete capito come sono raffinati questi giovanotti? Il Governo non ha stanziato neanche un euro, né il Governo né altre istituzioni". Vincenzo De Luca torna all'attacco dell'Esecutivo Meloni.

Nella consueta diretta social settimanale il presidente della Campania ha parlato del piano annunciato da Roma per la bonifica di Bagnoli.

"Ci hanno spiegato che questo miliardo e 200 milioni di euro viene caricato sui 6 miliardi di euro che fanno parte della dotazione della Regione Campania decisa il 3 agosto di un anno fa nel riparto del fondo sviluppo e coesione. Non hanno avuto neanche la buona educazione di dirlo. Faremo nei prossimi giorni un'iniziativa specifica sulla truffa Bagnoli, perché è una vera e propria truffa. Avremmo dovuto fare tutti una battaglia per impegnare i fondi nazionali su Bagnoli, anziché sottrarre risorse del territorio. Questa è la battaglia da fare, perché Bagnoli è un sito di interesse nazionale", le parole di De Luca.