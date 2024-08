Brucellosi, il Governo nomina Nicola D'Alterio commissario straordinario Il provvedimento per contrastare l'emergenze, particolarmente grave nel Casertano

Nicola D'Alterio è stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri commissario straordinario nazionale per la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e per la tubercolosi bovina e bufalina. Lo rende noto il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, con delega alla sanità animale e all'igiene e sicurezza degli alimenti.

"Sono certo - ha detto Gemmato - che la sua competenza, consolidata anche grazie all'esperienza come direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, consentirà di completare il processo di eradicazione di queste zoonosi nelle aree non indenni del territorio nazionale e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti locali, operando in rete con i servizi veterinari e in raccordo con tutti gli attori della filiera".

"Ricordo che l'istituzione del commissario straordinario alla brucellosi e alla tubercolosi è stata fortemente voluta dal Governo Meloni - aggiunge Gemmato - dopo una approfondita valutazione tecnico-scientifica condotta in seno al ministero della Salute, con il supporto dei Centri di Referenza e di concerto con il MASAF, per integrare in modo organico e sistematico gli interventi finora messi in campo. Una risposta concreta per allevatori e consumatori, a tutela della sanità animale e della sicurezza alimentare, imprescindibili per un comparto, quello bufalino, di indiscussa eccellenza e fiore all'occhiello del Made in Italy".