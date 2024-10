Ente Idrico Campano: Giovanni Marcello nuovo direttore generale Mascolo: "Contribuirà ad affrontare le tante sfide che si profilano all'orizzonte"

Il Comitato Esecutivo ha deliberato oggi la nomina del direttore generale dell’Ente Idrico Campano, affidando l’incarico al dottor Giovanni Marcello, profilo di comprovata competenza e professionalità per rafforzare ulteriormente il percorso amministrativo e gestionale intrapreso dall’Ente, con lo sguardo rivolto all’obiettivo di definire una governance univoca e coerente del Servizio Idrico Integrato in Campania e di portare avanti progetti, interventi e opere per dare impulso al programma di tutela della risorsa idrica, riqualificazione infrastrutturale e risanamento ambientale in corso. Il dottor Giovanni Marcello vanta una lunga esperienza nel settore: dal 2004 ha svolto l’incarico di funzionario dell’Ente d’Ambito Sarnese-Vesuviano, dal 2013 è stato dirigente dell’area scarichi dell’Ente d’Ambito Sarnese-Vesuviano, dal 2015 dirigente dell’area scarichi e del settore pianificazione dell’Ente d’Ambito Sarnese-Vesuviano e dal 2019 ha svolto il ruolo di dirigente dell’area tecnica dell’Ente Idrico Campano.

Nel corso del Comitato Esecutivo, è stata anche approvata la relazione ex art. 30 del D. Lgs. 201/2022, che riguarda le verifiche periodiche sulla situazione gestionale del Servizio Idrico Integrato, con un quadro dettagliato su gestioni, affidamenti e investimenti, assicurando che tutte le attività siano in linea con l’apparato regolatorio e normativo vigente.

Approvato anche lo schema di convergenza per Solofra Servizi Spa, fondamentale per mettere a regime e migliorare l'attività del gestore in un Comune che si trova in regime di salvaguardia.

“La nomina del direttore Giovanni Marcello ci assicura una guida di alta professionalità, - sottolinea il presidente dell'Ente Idrico Campano, Luca Mascolo - che contribuirà ad affrontare le tante sfide che si profilano all'orizzonte e che includono il completamento degli affidamenti della gestione su tutto il territorio, il subentro del gestore unico in tutte le gestioni esistenti, la programmazione e predisposizione tariffaria nell'intero ambito distrettuale, nell'ottica di rafforzare la governance unica dell'Ente e sostenere la nostra missione di gestione sostenibile e oculata delle risorse idriche, attraverso investimenti importanti i cui effetti sono evidenti per dare impulso alla crescita e allo sviluppo dei territori”.