Castellammare di Stabia, lotta al punteruolo rosso per salvare le palme Operazione per contrastare l’infestazione del coleottero che sta distruggendo il patrimonio arboreo

Nella villa comunale di Castellammare di Stabia è partita un’importante operazione per contrastare l’infestazione da punteruolo rosso, il coleottero che sta distruggendo il patrimonio arboreo cittadino. I giardinieri del comune, sotto la supervisione di esperti fitosanitari, hanno avviato trattamenti endoterapici che prevedono l’iniezione di prodotti specifici direttamente nel sistema linfatico delle piante. Questa tecnica consente di limitare la dispersione nell’ambiente e di agire in maniera mirata sugli alberi colpiti.

Negli ultimi anni, il punteruolo rosso ha decimato le palme in tutta la Campania, rendendo necessari interventi urgenti per prevenire la scomparsa di queste piante simbolo. "L'obiettivo – ha dichiarato un portavoce dell’amministrazione – è salvaguardare il nostro verde pubblico e mantenere il decoro del lungomare stabiese, un elemento fondamentale per il turismo e la vivibilità della città".