Campi Flegrei, aumentano le emissioni di gas: via ai sopralluoghi Vertice in prefettura dopo le segnalazioni di potenziale pericolo: partono i controlli

Bradisismo nei Campi Flegrei, l’Osservatorio Vesuviano ha ravvisato un aumento delle emissioni di anidride carbonica. Il tema è finito al centro di un vertice in Prefettura a Napoli: avviati gli approfondimenti dopo le segnalazioni di potenziale pericolo in alcuni seminterrati dell’area flegrea tra Napoli e Pozzuoli. All’incontro hanno partecipato gli amministratori del territorio, vigili del fuoco, Asl e Protezione civile.

Già programmati una serie di sopralluoghi, in un territorio nel quale – come ha ravvisato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – a partire dal 2021 è aumentata in maniera esponenziale la frequenza dei piccoli terremoti.