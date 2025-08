Coldiretti Campania: crolla la quantità di latte di bufala dop congelato Parla il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli

Una buona notizia per gli allevatori della Campania che producono latte di bufala Dop destinato alla produzione di mozzarella.

Secondo quanto si evince dai dati dell’ente di certificazione Dqa, il latte congelato DOP stoccato nelle celle frigorifero dei caseifici si è ridotto a giugno 2025 di 1,7 milioni di chili, passando da 25,1 (giugno 2024) a 23,4 milioni. Un ulteriore calo è previsto nei dati del mese di luglio, tenuto conto che già nel 2024 lo stock si era ridotto in quel periodo a circa 18 milioni. Nello stesso periodo la mozzarella di bufala campana Dop ha avuto un incremento delle vendite del 12%, a testimonianza del forte gradimento dei consumatori per un prodotto distintivo non solo del Mezzogiorno, ma di tutto il Made in Italy.

Il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, commenta: "Quest'anno i produttori di latte di bufala dop possono avviare i tavoli di trattativa del prezzo senza timore di incappare in tentativi di pratiche sleali o che il prezzo venga tirato verso il basso. I dati allontanano ogni tentativo di chi stava iniziando a speculare su prospettive di mercato che avrebbero penalizzato gli allevatori. Facciamo appello invece alla Gdo perché sappia valorizzare un prodotto di grande qualità, senza danneggiare tutta la filiera con politiche di prezzo inaccettabili. Se qualcuno volesse tirare troppo la corda si troverà senza latte e senza mozzarelle, la nostra operazione Verità va avanti”. Questo significa che gli allevatori possono negoziare il prezzo del latte in condizioni più favorevoli, senza la pressione delle enormi giacenze di latte congelato del passato.

“A dare ulteriore man forte a queste notizie arriva anche la riduzione del numero di capi presenti negli allevamenti, che mantiene calmo il numero di litri prodotti.

Questo equilibrio tra domanda e offerta avrà sicuramente un ulteriore impatto positivo sul prezzo del latte e sulla stabilità e la prevedibilità del mercato” prosegue. Altro dato significativo è la riduzione a giugno di 1,2 milioni di chili del latte concentrato passato da 8,7 a 7,2 milioni di chili.

L’ “Operazione Verità”, avviata a Salerno a dicembre 2024, prosegue e Coldiretti Campania continua a lavorare per sostenere gli allevatori e la filiera della mozzarella. Un impegno costante per garantire condizioni di mercato più favorevoli e a promuovere la qualità e la tipicità dei prodotti campani.