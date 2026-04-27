Napoli, "Planta" apre all’Orto Botanico: focus su biodiversità e salute La Regione Campania in campo con il Servizio Fitosanitario

Torna a Napoli uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di verde e biodiversità. Dal 1 al 3 maggio, negli spazi dell’Orto Botanico di Napoli, si svolgerà “Planta, il giardino e non solo”, mostra-mercato dedicata al mondo vegetale e alla cultura botanica, con la partecipazione attiva della Regione Campania.

Informazione e prevenzione

Protagonista dell’iniziativa sarà il Servizio Fitosanitario Regionale, impegnato in attività di divulgazione rivolte a cittadini, studenti e operatori del settore florovivaistico. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della salute delle piante e sulla necessità di contrastare gli organismi nocivi invasivi che minacciano colture e biodiversità. Come sottolineato dall’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, la difesa fitosanitaria non è soltanto una questione tecnica, ma una responsabilità condivisa che coinvolge l’intera comunità. L’adozione di comportamenti corretti e consapevoli diventa quindi fondamentale per tutelare il patrimonio vegetale e le produzioni agricole.

Il ruolo della ricerca

All’interno della manifestazione saranno organizzati percorsi informativi e momenti di confronto con esperti, per approfondire le strategie di prevenzione e controllo delle malattie delle piante. Un contributo importante arriverà dal mondo della ricerca, con la partecipazione del CNR IPSP, dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La collaborazione tra istituzioni, università e operatori del settore rappresenta un elemento chiave per rafforzare le azioni di contrasto agli agenti patogeni e promuovere una cultura diffusa della “plant health”.

Un evento aperto al pubblico

“Planta” si conferma così non solo come una vetrina per il florovivaismo, ma anche come uno spazio di educazione e partecipazione. L’evento è aperto al pubblico e punta ad avvicinare sempre più persone ai temi della sostenibilità ambientale e della tutela della biodiversità. Un’occasione per riscoprire il valore del verde urbano e agricolo, in un momento storico in cui la protezione dell’ambiente rappresenta una sfida centrale per il futuro.