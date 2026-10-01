Filiera bufalina, Vietri: "Passo importante per difesa produttori e territorio" "La firma del decreto attuativo per il registro unico delle movimentazioni del latte di bufala"

“La firma del decreto attuativo per il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala rappresenta una risposta concreta alle esigenze di una filiera strategica per la Campania e per tanti territori della nostra provincia. Più tracciabilità significa maggiore tutela per gli allevatori e i produttori che lavorano nel rispetto delle regole e più garanzie sull’origine e sulla qualità delle nostre produzioni”.

Lo dichiara il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia Imma Vietri, commentando il provvedimento firmato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

“La possibilità di seguire i flussi del latte e dei suoi derivati, verificare i quantitativi prodotti e movimentati e rendere tracciabile anche il prodotto proveniente dall’estero rafforza la capacità di controllo lungo tutta la filiera.

Particolarmente importante è la distinzione tra il latte destinato alla Mozzarella di Bufala Campana Dop e quello impiegato nelle altre produzioni: significa difendere una delle eccellenze più conosciute del nostro territorio e il lavoro di migliaia di operatori. Ringrazio il Ministro Lollobrigida per l’attenzione che continua a riservare al comparto.

Il Governo Meloni dimostra ancora una volta che la difesa del Made in Italy passa anche dalla trasparenza, dalla tracciabilità e dalla lotta a ogni forma di concorrenza sleale. Tutelare la filiera bufalina significa tutelare imprese, occupazione e un patrimonio produttivo che porta il nome della Campania nel mondo” conclude Vietri.