Filiera bufalina, Vietri: "Passo importante per difesa produttori e territorio"

“La firma del decreto attuativo per il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala rappresenta una risposta concreta alle esigenze di una filiera strategica per la Campania e per tanti territori della nostra provincia. Più tracciabilità significa maggiore tutela per gli allevatori e i produttori che lavorano nel rispetto delle regole e più garanzie sull’origine e sulla qualità delle nostre produzioni”.
Lo dichiara il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia Imma Vietri, commentando il provvedimento firmato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.
“La possibilità di seguire i flussi del latte e dei suoi derivati, verificare i quantitativi prodotti e movimentati e rendere tracciabile anche il prodotto proveniente dall’estero rafforza la capacità di controllo lungo tutta la filiera.
Particolarmente importante è la distinzione tra il latte destinato alla Mozzarella di Bufala Campana Dop e quello impiegato nelle altre produzioni: significa difendere una delle eccellenze più conosciute del nostro territorio e il lavoro di migliaia di operatori. Ringrazio il Ministro Lollobrigida per l’attenzione che continua a riservare al comparto.
Il Governo Meloni dimostra ancora una volta che la difesa del Made in Italy passa anche dalla trasparenza, dalla tracciabilità e dalla lotta a ogni forma di concorrenza sleale. Tutelare la filiera bufalina significa tutelare imprese, occupazione e un patrimonio produttivo che porta il nome della Campania nel mondo” conclude Vietri.